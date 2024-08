Mercato - PSG : C’est terminé pour ce gros coup à 75M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le nom de Julian Alvarez est revenu avec insistance du côté du PSG, qui a établi des premiers contacts avec son agent pour sa signature. L’attaquant de Manchester City souhaite quitter le club afin d’obtenir un temps de jeu important. Malheureusement pour le club parisien, c’est bien l’Atlético de Madrid qui s’apprête à boucler ce gros transfert.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Après l’officialisation du transfert de João Neves ce lundi, le club parisien souhaite poursuivre son recrutement, et cela pourrait se concrétiser par l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Ces dernières semaines, le nom de Julian Alvarez est revenu du côté du club francilien. En quête d’un temps de jeu plus important, l’attaquant de 24 ans avait évoqué son avenir au début des Jeux Olympiques.

Le PSG intéressé par Julian Alvarez

« La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… », lâchait ainsi Alvarez, convoité par le PSG qui a même contacté son agent depuis le mois de juin, mais également par l’Atlético de Madrid.

L’Atlético de Madrid va signer l’attaquant argentin

Et alors que Manchester City attendait une offre d’environ 80M€ pour le transfert de l’international Argentin cet été, ce sont bel et bien les Colchoneros qui touchent au but dans ce dossier. Sur X, le journaliste Fabrizio Romano révèle ainsi que le club espagnol est en train de finaliser l’arrivée de Julian Alvarez, qui va s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid contre un montant de 75M€. Un gros coup dur pour le PSG...