Mercato - PSG : C’est confirmé pour ce crack !

Jean de Teyssière

Au PSG, le mercato est assez animé, sauf quand il s’agit des arrivées. Depuis le 10 juin, date de l’ouverture du marché des transferts, le PSG n’a officialisé qu’une seule recrue : le gardien de but russe Matvey Safonov. Le club de la capitale a aussi longtemps cherché à recruter la pépite espagnole de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, mais il devrait finalement prolonger dans le club basque.

Les performances exceptionnelles de Nico Williams durant l’Euro 2024 avec l’Espagne ne sont pas passées inaperçues. L’ailier droit de l’Athletic Bilbao a été l’un des grands artisans de la victoire espagnol dans la compétition. Alors évidemment, de nombreux clubs se sont intéressés au profil de Nico Williams et le FC Barcelone tout comme le PSG étaient les clubs les plus proches de signer l’international espagnol.

L’avenir de Nico Williams déjà réglé ?

En début de mois, l’entraîneur de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde avait été interrogé par le média SPORT de l’avenir de Nico Williams. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien entraîneur du FC Barcelone était explicite : « On compte sur lui pour reprendre l'entraînement. C'est un joueur qui a un contrat, nous sommes contents de lui, nous attendons qu'il s'entraîne le jour fixé, sans plus tarder. Il est content de nous. » Et visiblement, les demandes de l’entraîneur espagnol ont été entendues par son joueur.

Williams va rester à Bilbao

L’avenir de Nico Williams n’est pas loin d’être réglé. D’après les informations de The Athletic, ni le FC Barcelone, ni le PSG ne devraient enregistrer la venue de l’international espagnol cet été. Le champion d’Europe 2024 a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec Bilbao en décembre dernier et il aimerait disputer la Coupe d’Europe avec son club formateur. En coulisses, le FC Barcelone affirmerait que les chances de recruter Nico Williams cet été auraient diminué ces dernières heures. Le club catalan se tournerait vers d’autres pistes en attaque.