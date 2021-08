Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée de Neymar au PSG !

Publié le 9 août 2021 à 5h00 par T.M.

En 2017, le PSG frappait fort avec l’arrivée de Neymar. Mais le Brésilien aurait pu débarquer bien avant dans la capitale française.

A 29 ans, Neymar entame donc sa 5ème sous le maillot du PSG. Une histoire qui avait débuté à l’été 2017 au terme d’un incroyable feuilleton. En effet, pour recruter le joueur alors au FC Barcelone et s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le club de la capitale n’avait alors pas hésité à dépenser les 222M€ de la clause libératoire de Neymar, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Depuis, l’international auriverde a donc pris ses quartiers dans la capitale française, où son nom résonnait déjà bien avant qu’il y pose ses valises…

Le PSG avait Neymar à l’oeil !