Mercato - PSG : Neymar s’enflamme en coulisses pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi serait tout proche de rejoindre le PSG, son grand ami Neymar serait plus qu’heureux de le retrouver à Paris.

C’est acté depuis ce jeudi, Lionel Messi ne jouera plus au FC Barcelone. Et tandis que l’international argentin comparaitra devant la presse ce dimanche à midi pour faire ses adieux au club catalan, tout indique que la suite de sa carrière s’écrira au PSG. Le club parisien travaille effectivement d’arrache-pied pour l’enrôler dans le cadre d’un transfert libre et lui propose de parapher un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

Neymar est très heureux d’une possible arrivée de Lionel Messi !