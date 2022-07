Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert de Campos est fixé à 100M€

Publié le 31 juillet 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Malgré l’envie de Presnel Kimpembe de rester au PSG, Luis Campos est toujours à la recherche d’un défenseur central. Milan Skriniar est l’option numéro un du club de la capitale, mais l’Inter Milan est exigeant, ce qui freine les négociations. Wesley Fofana, l’alternative, est également pistée par Chelsea. Et Leicester l’estime entre 95 et 100M€.

Le mercato du PSG a pris une drôle de tournure. Avec l’arrivée de Luis Campos, en lieu et place de Leonardo, le club de la capitale savait que tout ne se ferait pas en un clin d’œil. La preuve en est avec le nombre de recrues… Avant d’affronter le FC Nantes pour le Trophée des Champions, le PSG n’a fait signer que trois joueurs : Vitinha, Hugo Ekitiké et Nordi Mukiélé. Un maigre bilan qui ne satisfait pas forcément les supporters. Pourtant, Luis Campos continue de se donner corps et âme pour offrir à Christophe Galtier un effectif taillé pour atteindre les objectifs fixés par Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Campos cherche toujours un défenseur central

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG et le LOSC sont proches d’un accord pour le transfert de Renato Sanches. Au-delà de ce dossier, Luis Campos cherche toujours un défenseur central pour Paris. D’après nos informations, Presnel Kimpembe a choisi de rester dans son club formateur. Une excellente nouvelle pour Christophe Galtier, même si un autre défenseur est toujours convoité, avec une petite préférence pour Milan Skriniar.

Pour Milan Skriniar, ça coince

A un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar intéresse fortement le PSG. L’international slovaque est tenté à l’idée de rejoindre le club de la capitale, mais depuis plusieurs semaines, les négociations bloquent. L’Inter Milan demanderait un montant supérieur à 70M€. Une somme que le PSG ne serait pas prêt débourser. Et d’après les informations de The Athletic , le refus du PSG de mettre autant d’argent serait la raison de l’échec des négociations pour le transfert de Milan Skriniar.

Pour Wesley Fofana, c’est cher 100M€