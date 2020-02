Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Tuchel qui est invité à partir…

Publié le 28 février 2020 à 3h15 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue de la saison, Eric Maxim Choupo-Moting est invité à quitter le PSG par Claude Le Roy.

En quête d'un joueur pour densifier son secteur offensif lors de son arrivée au PSG, Thomas Tuchel a décidé de miser sur un attaquant qu'il connait bien, à savoir Eric Maxim Choupo-Moting, libre de tout contrat. Cependant, on ne peut pas affirmer que son passage à Paris est une réussite. À tel point que Claude Le Roy conseille au Camerounais de partir en fin de saison, date à laquelle son contrat arrive à échéance.

«La question ne se pose même pas»