Mercato - PSG : La stratégie du Real pour Mbappe confirmée ?

Publié le 28 février 2020 à 2h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le président Florentino Pérez reste dans l'optique d'attendre un an de plus pour Mbappe. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces dernières heures, plusieurs médias espagnols ont de nouveau évoqué le dossier Kylian Mbappe, affirmant que Florentino Pérez n'avait aucunement l'intention de payer 300 millions d'euros pour son transfert l'été prochain, et qu'il préférait donc attendre juin 2021, quand Mbappe sera à un an de la fin de son contrat, pour lancer une offensive au rabais (entre 100 et 150 millions d'euros).

Le scénario le plus probable