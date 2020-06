Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouvel appel du pied lancé à Edinson Cavani !

Publié le 4 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Selon Federico Balzaretti, qui a déjà côtoyé le Matador lors de son passage à Palerme, l’Inter Milan serait un choix parfait pour Edinson Cavani, notamment en raison de sa mentalité, jugée très proche de celle d’Antonio Conte par l’ancien international italien…

Edinson Cavani finira-t-il par signer à l’Inter Milan la saison prochaine ? Maintenant que Mauro Icardi a définitivement signé du côté du PSG jusqu’en 2024, l’avenir d’Edinson Cavani semble plus que jamais remis en cause. Toujours sans contrat à l’issue de la saison, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait bien voir un nouveau bail lui passer sous le nez, et pourrait se laisser tenter pour une dernière expérience en Europe avant de tirer sa révérence et de partir pour un nouveau challenge loin des projecteurs du Vieux Continent. Et l’Inter Milan ne semble pas être une si mauvaise idée…

« Cavani ? Je le vois de façon merveilleuse chez les Nerazzuri »