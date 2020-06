Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Riolo envoie Cavani… à l’OM !

Publié le 4 juin 2020 à 0h15 par H.G.

Comparant les différences entre l’identité du PSG et de l’OM dans un contexte où la rivalité entre les deux clubs est largement dominée par les Parisiens, Daniel Riolo n’a pas hésité à lancer que l’approche des supporters marseillais les conduirait à préférer un joueur comme Edinson Cavani plutôt qu’un Neymar.

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le moins que l’on puisse dire est que l’OM est largement dominé par son grand rival à chaque confrontation. En effet, la dernière victoire des Phocéens face aux pensionnaires du Parc des Princes remonte au 27 novembre 2011 au Vélodrome sur le score de 3-0. Depuis maintenant près de neuf ans, le PSG n’a plus perdu le moindre Classico face aux Marseillais, tout en s’imposant quasiment à chaque fois avec la manière face à un adversaire semblant à chaque fois complètement dépassé. De quoi nuire à l’intérêt de cette confrontation historique entre les deux clubs de Ligue 1 ? Pas vraiment pour Daniel Riolo, qui estime qu’il y a toujours une forte rivalité entre Paris et l’OM, et cela notamment du fait de leur opposition en terme d’approche au football. Et selon le consultant de RMC Sport , cette différence conduirait les supporters marseillais à largement préférer un joueur avec la mentalité d’Edinson Cavani plutôt qu’un joueur comme Neymar, bien plus ancré dans une vision de showbiz propre au PSG depuis sa création.

«Un supporter de l’OM s’il doit choisir entre Cavani et Neymar, il prend Cavani»