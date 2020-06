Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste à faire pour Ismaël Bennacer !

Publié le 3 juin 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 juin 2020 à 20h36

Si le dossier Sergej Milinkovic-Savic occupe une grande partie de l’actualité mercato du PSG, le milieu serbe n’est pas l’unique joueur ciblé pour venir garnir l'entrejeu du club de la capitale. Ismaël Bennacer, le milieu de l’AC Milan, fait également partie de la short-list de Leonardo en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Seulement voilà, rien ne promet d'être simple pour le dirigeant parisien dans ce dossier.

Revenu au PSG juste avant le début du mercato estival 2019, Leonardo avait pour grand chantier de densifier le milieu de terrain de Thomas Tuchel qui avait souffert d’un cruel manque numérique et qualitatif tout au long de la saison 2018/2019. Dans cette optique, trois joueurs ont fait leur arrivée durant cette session estivale des transferts : Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, et Ander Herrera. Toutefois, si on aurait pu penser que ces trois arrivées suffiraient au PSG, il semblerait que le dirigeant brésilien ne l’entende pas de cette oreille. En effet, celui-ci a pris la décision de poursuivre ces travaux en ne recrutant non pas un, mais deux milieux supplémentaires cet été. Et à un peu moins d’un mois du coup d’envoi du mercato estival 2020, les cibles de Leonardo commencent petit à petit à se dessiner. Sa grande priorité est identifiée : il s’agit de Sergej Milinkovic-Savic. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a même déjà formulé une première offre, repoussée par la Lazio, chiffrée à 60M€, preuve du début des hostilités pour arracher sa signature au club romain. De son côté, le joueur de 25 ans est séduit par la perspective de rejoindre le PSG pour y évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Seulement voilà, en bon directeur sportif, Leonardo n’a pas qu’une seule cible en tête. Comme le10sport.com vous l’a également annoncé, le PSG suit en parallèle la piste menant à Ismaël Bennacer, dont le profil plait tout particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi. Pour autant, si le joueur de l’AC Milan est une piste moins onéreuse que Sergej Milinkovic-Savic, ce n’est pas pour autant qu’elle sera un long fleuve tranquille pour le PSG.

Une clause à 50M€ et des Rossoneri non vendeurs

Comme le10sport.com vous l’avait annoncé 10 mai dernier, les pensionnaires du Parc des Princes sont d’ores et déjà passé à l’offensive dans le dossier Ismaël Bennacer en formulant une offre de 30M€ au club lombard. Cette approche a été repoussée par les dirigeants de l’écurie italienne, qui ne souhaiteraient pas se séparer de leur joueur cet été en dépit de leur besoin de liquidités. Une information confirmée ce mercredi par FootMercato , avançant aussi que cette offensive chiffrée à 30M€ avait été repoussée par l’AC Milan. Le média français et RMC Sport sont allés plus loin en expliquant qu’Ismaël Bennacer disposerait d’une clause libératoire fixée à 50M€ dans son contrat, chose qui pourrait alors expliquer le fait que les Lombards aient repoussé l’offre du PSG. Ainsi, ces derniers en attendraient davantage pour se séparer du vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019 qui a su afficher un visage très séduisant cette saison avec les pensionnaires du stade San Siro. Dans un marché perturbé par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, le PSG sera-t-il disposé à considérablement augmenter son offre pour s’attacher les services de l’international algérien de 22 ans ? Rien n’est moins sûr pour l’heure, d’autant plus qu’un mastodonte sportif et financier européen pourrait venir faire concurrence aux champions de France 2020.

Attention à la concurrence de Manchester City !