Mercato - PSG : Cavani, Ibrahimovic… Mbappé est interpellé pour son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Alors qu'il vient d'égaler Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé doit rester au PSG afin de surpasser le Suédois comme l'explique Nabil Djellit.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne manque toutefois pas de marquer l'histoire du PSG. Grâce à son doublé contre l'ASSE (3-1), l'attaquant français a rejoint Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club avec 156 réalisations. Avec ses 200 buts, Edinson Cavani est le dernier objectif de Kylian Mbappé. Malgré tout, selon le journaliste de France Football Nabil Djellit, Kylian Mbappé n'a pas encore atteint l'importance de Zlatan Ibrahimovic dans l'histoire du PSG. Et pour y parvenir, il doit rester à Paris.

Pour surpasser Ibrahimovic, Mbappé doit rester