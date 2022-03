Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 15h45 par T.M.

Grand espoir du PSG, Djeidi Gassama voit son contrat pro arriver à son terme en 2023. Courtisé par de nombreux clubs à travers l’Europe, le buteur de 19 ans a fait le point pour son avenir.

Le centre de formation du PSG regorge de talents. Mais encore faut-il les conserver pour les faire exploser au plus haut niveau. Et actuellement, plusieurs pépites ont toute l’attention de Leonardo. Ainsi, on parle énormément des cas de Xavi Simons, en fin de contrat, Edouard Michut, mécontent de sa situation au PSG, ou encore Ismaël Gharbi, courtisé par de plusieurs cadors européens. Mais d’autres cas vont devoir être gérés dans les semaines ou mois à venir. Cela vaut notamment pour Djeidi Gassama, attaquant des U19 du PSG, dont le contrat pro expire en 2023.

« Ça discute »