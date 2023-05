Mercato - PSG : Catastrophe, Messi provoque un départ retentissant

La rédaction

Contractuellement lié jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi devrait probablement quitter le club parisien à l'issue de la saison. Un retour au FC Barcelone était évoqué mais cette destination semble avoir pris du plomb dans l'aile à cause des problèmes financiers du club catalan. A la tête du club, deux visions s'opposaient : celle voulant le retour du septuple Ballon d'Or et celle estimant qu'il fallait mieux raison garder et ne pas casser une tirelire déjà pas bien remplie pour faire venir Messi. Cette dernière vision a perdu et son instigateur, Mateu Alemany a annoncé son départ.

Depuis le scandale commencé ce lundi entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, le futur de l'Argentin semble s'inscrire loin de la capitale française. La cause de ce scandale ? Messi ne s'est pas présenté à l'entraînement collectif à cause d'un voyage en Arabie Saoudite, l'un de ses partenaires. En réponse, le PSG a décidé de sanctionner son joueur en le suspendant deux semaines. La piste menant au FC Barcelone s'est en plus considérablement rafraîchie…

Messi au Barça, c'est non ?

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe fait le point sur la situation de Lionel Messi et des potentielles portes de sortie à sa disposition après son départ du PSG. Celle du FC Barcelone faisait partie de sa priorité mais les grandes difficultés financières du club catalan auront raison du rêve commun de renouer une idylle...

Messi responsable du départ de Alemany ?