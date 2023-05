PSG : Messi claque la porte, une offre stratosphérique arrive

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et Lionel Messi, ce serait terminé. Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, l'international argentin n'envisagerait pas de prolonger, surtout pas après avoir été sanctionné par les dirigeants parisiens. Désireux de rester en Europe, il privilégierait un retour au FC Barcelone, mais l'Arabie Saoudite entend jouer le coup à fond.

Le PSG a décidé de frapper fort en sanctionnant Lionel Messi. Pour s'être rendu sans autorisation en Arabie Saoudite, l'international argentin a écopé de deux semaines de suspension. Une sanction, qui pourrait marquer la fin de son aventure parisienne.

Le Barça, l'option la plus probable

Selon les informations de RMC Sport et de L'Equipe, cet épisode réduit à néant ses espoirs de prolongation. Sauf improbable retournement de situation, Lionel Messi quittera le PSG à l'issue de la saison. L'option la plus chaude serait un retour au FC Barcelone, mais un autre club ferait le forcing dans ce dossier.

L'Arabie Saoudite n'en démord pas

Al-Hilal, l'un des clubs les plus puissants d'Arabie Saoudite, souhaiterait le recruter. L'équipe pensait le convaincre en lui proposant un salaire annuel de 400M€, mais ce plan n'a pas fonctionné. Selon le journaliste Romain Molina, l'Arabie Saoudite n'a pas dit son dernier mot et entend revenir à la charge dans les prochains jours. Le prince, Mohammed ben Salmane, rêverait de réunir Messi et Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al-Nassr.