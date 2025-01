Mercato - PSG : Campos impliqué dans d’énormes magouilles ?

Arnaud De Kanel

Depuis la nomination de Luis Campos en 2022 au poste de conseiller sportif du PSG, l'influence de Jorge Mendes au sein du club parisien n'a cessé de croître. L'agent de joueurs portugais, incontournable dans le monde du football, semble jouer un rôle clé dans les coulisses du PSG, où son réseau étendu ne manque pas de susciter des interrogations. Certains observateurs estiment que Luis Campos pourrait être au centre de plusieurs transferts controversés, notamment grâce aux liens étroits qu'il entretient avec Mendes.

Depuis l'époque où Mino Raiola jouait un rôle clé aux côtés de Leonardo, notamment pour l'arrivée de figures telles que Maxwell ou Zlatan Ibrahimovic, une nouvelle relation privilégiée s'est nouée au sein du PSG. En effet, Luis Campos, actuel conseiller sportif du club, entretient des liens étroits avec Jorge Mendes, son compatriote portugais et l'un des agents les plus puissants du marché. Si cette collaboration a permis au PSG de renforcer son effectif, elle n'est pas sans soulever des questions sur la transparence et la légitimité de certains transferts réalisés ces dernières années.

Le PSG frappe fort ! 💥 Joao Neves, pépite venue de Benfica, rejoint la Ligue 1 pour un transfert record. Découvrez son potentiel !

➡️ https://t.co/Lz9FQhPtRX pic.twitter.com/QM1f0V5mjI — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Les transferts d'Ugarte et de Renato dans le viseur

Romain Molina pointe notamment du doigt les transferts de Manuel Ugarte et de Renato Sanches. « Campos arrive, il ramène Renato Sanches pour 15M€. Et à côté, il y a Soler. Soit 30M€ qui ne servent à rien. Ces deux joueurs n’ont pas le niveau pour le PSG et sont venus parce que Lim est un ami de Nasser et que Sanches fait partie de la galaxie Jorge Mendes. Ugarte ? Si Manchester United est en concurrence avec Chelsea, c’est qu’il y a un problème. Comme avec Ramos, il y a l’influence d’un agent, Jorge Mendes. C’est beaucoup de jeu d’agent. Comme beaucoup, il a été surpayé », a lâché le journaliste sur YouTube. Mais il n'y a pas qu'au PSG où Campos a fait des siennes. En effet, il pourrait bien avoir joué un mauvais tour au LOSC lors de la vente de Victor Osimhen au Napoli.

Campos dans la magouille pour Osimhen ?

Le président des Dogues a fait de lourdes révélations à ce sujet sur le plateau de L'Equipe du Soir et étant donné le rôle qu'il occupait à l'époque, Luis Campos pourrait une nouvelle fois être impliqué. Vendu pour 70M€, l'attaquant n'avait rapporté que 7M€ au LOSC. « Le net perçu entre la vente d’Osimhen, qui n’était pas 68M€, parce qu’il faut rappeler qu’il y avait 4 joueurs qui sont arrivés pour 20M€, donc la valeur était en réalité à zéro. Et donc si on fait la balance achat du joueur, tous les intermédiaires, les plus-values, les commissions, la vente, les joueurs qui sont arrivés, il y a à peu près 7 millions qui sont rentrés dans les caisses du club, 7 millions, c’est-à-dire que le LOSC a gagné beaucoup plus d’argent avec Carlos Baléba, avec Amadou Onana, avec Sven Botman, avec Leny Yoro énormément. Parce qu’effectivement sur les joueurs que nous avons vendus, il n’y avait plus de rétrocommissions, de commissions, d’intermédiaires et ainsi de suite, c’est-à-dire que l’argent venait dans les caisses du club », a révélé l'ancien directeur sportif du PSG. Luis Campos y est peut-être pour quelque chose...