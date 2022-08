Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos fixe un transfert à 20M€

Publié le 3 août 2022 à 12h15 par La rédaction

Lancé pleinement dans une opération dégraissage XXL, Luis Campos a fixé le prix de départ de Leandro Paredes. Le Portugais espère au minimum 20M€ pour le milieu de terrain argentin qui a la cote en Italie. La Juventus Turin aimerait attirer Paredes sur qui ne compte pas Christophe Galtier pour la saison à venir.

Le PSG est un acteur majeur du mercato estival. Après Vitinha, c'est un autre milieu de terrain portugais qui va rejoindre la capitale en la personne de Renato Sanches comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Une venue qui ne fait pas les affaires de Leandro Paredes, poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Campos prévient la Juve

Leandro Paredes n'entre pas dans les plans de son coach au PSG. La Juve serait donc intéressée à l'idée de sa venue pour renforcer son milieu de terrain. Le Corriere della Sera indique que cet intérêt est toujours d'actualité et que le PSG réclame au minimum 20M€ pour laisser filer l'international argentin.

La Juve prépare son arrivée