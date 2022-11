Mercato - PSG : Campos est prévenu pour le transfert de ce crack

À 16 ans, il a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds. Très prometteur, Endrick pourrait bien être la prochaine sensation du football brésilien. Le PSG en aurait conscience et serait donc déjà passé à l'action pour le crack de Palmeiras. Sauf que pour le moment, rien ne serait encore joué dans ce dossier alors que la concurrence est toujours dans les parages.

À 16 ans, il est déjà surnommé le « nouveau Neymar ». Évoluant à Palmeiras, Endrick montre un potentiel absolument impressionnant. Le crack du club de São Paulo pourrait être la prochaine sensation du football brésilien. De ce fait, plusieurs équipes européennes se sont mises à l’observer de très près. Parmi les prétendants d’Endrick, on peut retrouver le PSG. D’ailleurs, la formation parisienne serait déjà passée à l’action pour convaincre Palmeiras.

Récemment, le père d’Endrick a révélé que le PSG avait déjà formulé une première offre à Palmeiras pour son fils. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses » expliquait-il au micro de Canal do Nicola . Malgré tout, tout serait encore possible pour l’avenir d’Endrick.

Endrick deal. There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Palmeiras after opening bid revealed by player’s father few days ago. Nothing is agreed/done. 🚨🇧🇷 #transfersPSG will push again — but Chelsea and Real Madrid remain in the race to sign the Brazilian star. pic.twitter.com/l2fby4W0R2