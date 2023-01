Mercato - PSG : Campos doit gérer un chantier inattendu

Arthur Montagne

Bien que le mercato d’hiver du PSG s’annonçait calme, Luis Campos se retrouver à gérer une situation délicate, à savoir celle de ses gardiens. En effet, en manque de temps de jeu, Keylor Navas et Sergio Rico sont convoités sur le marché, et leur avenir est étroitement lié. Un épineux chantier pour la direction parisienne. Analyse.

Cet hiver, le PSG ne devrait pas être particulièrement actif sur le mercato. Et pour cause, l'effectif parisien est déjà assez complet, et Luis Campos devrait attendre l'été prochain pour lancer les grandes manœuvres. Néanmoins, le conseiller sportif du PSG se retrouve face à un chantier dont il se serait bien passé.

Milan veut Rico...

En effet, relégué en numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico est à la recherche de temps de jeu. Dans cette optique, il pourrait rebondir à l'AC Milan qui tente d'obtenir son prêt pour la seconde partie de saison comme l'a révélé Sky Italia .

... mais Navas bloque tout

Néanmoins, tout dépendra de Keylor Navas. Bien que le PSG ne s'oppose pas au départ de Sergio Rico dans l'absolu, si le Costaricien venait à partir cet hiver, l'ancien portier de Fulham grimper dans la hiérarchie afin de s'imposer comme la doublure de Gianluigi Donnarumma.