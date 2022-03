Foot - Mercato

Mercato : Ça se confirme sérieusement pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 mars 2022 à 9h30 par A.C.

Apparemment agacé par la situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait une nouvelle fois changer de club et le Paris Saint-Germain se tient au premier rang pour l’accueillir.

Il y a des retours qui se passent mieux. S’il affiche toujours des statistiques impressionnantes, Cristiano Ronaldo semble rencontrer des problèmes à Manchester United, où la situation fragile en interne n’aide pas vraiment. Ainsi, un départ est déjà annoncé et très peu de clubs peuvent s’offrir le quintuple Ballon d’Or, qui a porté les couleurs du Real Madrid ou encore de la Juventus. Pour tout dire, il semble il y en avoir un seul, avec le Paris Saint-Germain. Avec le départ de Kylian Mbappé une place pourrait en effet se libérer et le PSG pourrait donc réaliser ce que nombreux ont rêvé de faire ces dix dernières années, en faisant cohabiter Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi.

Ronaldo respectera sa dernière année de contrat