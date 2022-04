Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Paul Pogba !

Publié le 29 avril 2022 à 15h30 par La rédaction

Désireux de renforcer son entrejeu dans les prochaines semaines, le PSG s’intéresse à Paul Pogba. Alors que les planètes semblaient s’aligner pour l’arrivée du Français, le Real Madrid serait également passé à l’action.

Le Paris Saint-Germain devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Désireux de pouvoir enfin remporter la Ligue des Champions, le club de la capitale devrait renouveler son effectif en se séparant de plusieurs éléments peu satisfaisants, et en les remplaçant par des joueurs de classe mondiale. Dans l’entrejeu, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum pourraient prochainement faire leurs valises, et Leonardo voit grand pour leur succession. En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba est la priorité du PSG. Alors que sa situation attire les convoitises, le milieu de terrain serait bel et bien proche de rejoindre la capitale.

Le PSG est en pole position pour recruter Pogba

Il ne fait plus aucun doute que Paul Pogba quittera Manchester United cet été. En conférence de presse, Ralf Rangnick avait confirmé cette tendance : « En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine » . Alors que la destination du joueur de 29 ans n’est pas encore connue, le Paris Saint-Germain serait tout de même très confiant dans ce dossier. En effet, selon les informations de ParisFans , à moins d’un retournement de situation, le champion du monde 2018 devrait bien rejoindre la capitale dans les prochaines semaines. Le PSG aurait effectivement dégainé une très grosse offre, et aurait proposé au Français un contrat portant sur quatre saisons avec un salaire annuel de 20M€, toujours d’après le média parisien. Cependant, le Real Madrid ne compte pas laisser Leonardo manœuvrer en toute tranquillité.

Le Real Madrid veut jouer les trouble-fête

Lorsque le contrat d’un joueur de la qualité de Paul Pogba arrive à son terme, cela génère forcément beaucoup d’attention auprès des grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain, bien qu'en très bonne position pour enrôler le Français, ne serait pas seul sur ce dossier, et devra faire face à la concurrence de la Juventus et du Real Madrid. Florentino Pérez veut bâtir un effectif capable de retourner sur le toit de l’Europe, et compte réaliser un grand mercato. Désireux de renouveler son milieu de terrain, l’homme d’affaires espagnol souhaite recruter le joueur de 29 ans, et serait même déjà passé à l’action. En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, une première offre de contrat aurait déjà été transmise à La Pioche.