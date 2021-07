Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça avance bien pour ce grand chantier estival de Leonardo !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Alors que le PSG a de nombreux gardiens sous contrat, Leonardo doit faire un grand ménage dans les buts. Et en coulisse, cela commencerait à bouger pour ce grand chantier du directeur sportif parisien.

Cet été, l’occasion était trop belle pour Leonardo et le PSG. Alors que le club de la capitale pouvait compter ces deux dernière saisons sur Keylor Navas et Sergio Rico, le gros coup Gianluigi Donnarumma a été réalisé. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, le meilleur joueur du dernier Euro était donc libre. Une énorme opportunité que Leonardo n’a donc pas raté, quitte à se cause quelques maux de tête au poste de gardien. En effet, Mauricio Pochettino a un portier en plus à gérer et ils sont déjà nombreux au PSG. En plus que Donnarumma, Navas et Rico, il y a également Alexandre Letellier, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Garissone Innocent ou encore Denis Franchi. Mais comment gérer un tel vivier de gardiens alors qu’il n’y a que 3 places dans l’effectif de Pochettino ? Il va donc falloir faire des choix et trouver preneur pour certains.

Ça bouge pour Sergio Rico !

Avec cette arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG veut former une paire avec Keylor Navas, tandis qu’Alexandre Letellier resterait numéro 3. De quoi porter alors préjudice à Sergio Rico. Fidèle doublure du Costaricien depuis deux ans désormais, l’Espagnol est ainsi invité à aller voir ailleurs. Et un départ pourrait prochainement intervenir, plusieurs pistes étant révélées. Dernièrement, en Espagne, il était question d’un intérêt de Grenade. Un intérêt d’ailleurs confirmé par le clan Rico : « Pour le moment, nous évaluons seulement s'il pourrait y avoir une formule permettant à Grenade d'envisager la possibilité d'attirer un joueur du PSG ». Mais ça ne serait pas la seule option pour le gardien du PSG. En effet, selon les dernières informations de Sporx , à la recherche d'un dernier rempart, Besiktas s’intéresserait également à Sergio Rico.

Areola se rapproche de West Ham !

Et à l’instar de Sergio Rico, Alphonse Areola va lui aussi quitter le PSG… encore une fois. Formé au sein du club de la capitale, le champion du monde ne s’y est jamais imposé et ces dernières saisons, il a enchainé les prêts. Revenant d’ailleurs d’une expérience à Fulham, Areola serait parti pour retourner en Premier League et à Londres. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, les discussions avanceraient bien entre le PSG et West Ham. Alors qu’Alphonse Areola verrait d’un bon oeil un départ vers les Hammers, les deux clubs doivent toutefois se mettre d’accord sur les modalités de l’opération, qui pourrait se boucler sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou un transfert sec.