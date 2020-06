Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Ndombele ?

Publié le 24 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain pourrait attirer Tanguy Ndombele (23 ans) à un tarif abordable cet été. Le milieu de terrain veut quitter Tottenham.

En grande difficulté à Tottenham, Tanguy Ndombele (23 ans) aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter le club cet été. Transféré chez les Spurs en provenance de l’Olympique Lyonnais pour un peu plus de 60M€, le milieu de terrain n’a pas su imposer son jeu à Londres. L’arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham ainsi que les blessures n’ont pas arrangé l’adaptation du Français en Premier League. Et l’ancien lyonnais ne manquerait pas de prétendants pour tenter de relancer sa carrière. En effet, le Paris Saint-Germain aurait déjà noué les premiers contacts avec l’ancien Amiénois.

Ndombele disponible pour un prix abordable