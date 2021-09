Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aucun doute sur l’identité du successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 6 septembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Le PSG devra certainement faire face au départ de son attaquant Kylian Mbappé qui refuse de prolonger. Le club a déjà trouvé son remplaçant : Erling Braut Haaland !

Le PSG va devoir à nouveau modifier son système offensif l’été prochain. Après avoir enregistré l’arrivée de Lionel Messi lors de cette intersaison, le club va cette fois-ci devoir faire face à un départ de taille. Kylian Mbappé, présent au club depuis 2017, ne souhaite en effet pas prolonger son contrat malgré les multiples propositions du PSG. Le rêve du Français serait de rejoindre le Real Madrid. Avec cette information, le PSG sait déjà qu’il faudra recruter un attaquant de pointe titulaire.

Mbappé remplacé par Haaland ?

Comme vous le révélait en exclusivité le10sport.com, la piste la plus sérieuse se nommerait Erling Braut Haaland. Le Norvégien affole les défenses de Bundesliga avec ses 63 buts en 64 matchs. Sa rapidité, même si elle est moindre, pourrait faire oublier Mbappé et son physique serait un atout de taille face aux rugueuses défenses de L1. Reste néanmoins à débourser de 75M à 100M€ (le prix de sa clause de départ n’étant pas fixe) l’été prochain… et à faire face à la concurrence de Manchester United, Manchester City et… du Real Madrid qui rêve du coup double Haaland-Mbappé.