Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grâce à Memphis Depay, le Barça oublie déjà Lionel Messi !

Publié le 6 septembre 2021 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement avec le PSG. Alors que Memphis Depay réalise un grand début de saison, le FC Barcelone peut déjà oublier le départ de La Pulga.

Alors que le Barça n'a pas réussi à prolonger Lionel Messi, le PSG a sauté sur l'occasion. En seulement quelques jours, le club de la capitale est parvenu à trouver un accord - à 25M€ net annuels comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - avec La Pulga avant d'officialiser sa signature. Orphelin de Lionel Messi, le FC Barcelone a déjà trouvé celui qui peut lui faire oublier le départ de sa légende : Memphis Depay.

Depay est à la table de Mbappé, Haaland, Messi et Lewandowski ?

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Memphis Depay fait des débuts fracassants en Catalogne. En seulement trois matchs, l'international néerlandais a déjà été impliqué sur trois buts : deux réalisations et une passe décisive. En recrutant Memphis Depay, le Barça s'est offert un attaquant très efficace. D'ailleurs, l'ancien de l'OL est actuellement dans le top 5 des joueurs les plus décisifs de l'année 2021 en Europe. Impliqué sur 38 buts, avec 25 réalisations et 13 passes décisives, Memphis Depay est derrière Kylian Mbappé (40), Erling Haaland (44), Lionel Messi (47) et Robert Lewandowski (50).