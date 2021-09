Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation retentissante sur le transfert d'Erling Haaland !

Publié le 6 septembre 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG et le Real Madrid sont d’ores et déjà à la lutte pour s’attacher les services d’Erling Haaland, Florentino Pérez pourrait passer à l’action dès cet hiver.

Ces derniers jours, les relations sont devenues compliquées entre le PSG et le Real Madrid. En effet, Florentino Pérez a fait le forcing pour mettre la main sur Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022. Malgré la situation de l’international français, le PSG a refusé de se séparer de sa star, qui pourrait prendre la direction de la capitale espagnole à l’issue de la saison. Le club parisien espère toujours prolonger Kylian Mbappé, mais les dirigeants se penchent déjà sur sa succession en cas d’échec. Comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland apparaît comme la priorité principale, mais l’attaquant du Borussia Dortmund est également dans le collimateur du Real Madrid, qui pourrait passer à l’action plus vite que prévu.

Le Real prêt à recruter Haaland... dès janvier ?