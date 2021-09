Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a les idées claires pour son avenir !

Publié le 6 septembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG cet été, Lionel Messi n’est clairement pas venu dans la capitale pour perdre son temps au cours des dernières années de sa carrière.

Incapable de prolonger le contrat de Leo Messi en raison de sa masse salariale colossale, le FC Barcelone a du se résoudre à laisser partir celui qui fut son homme providentiel pendant tant d’années. Et c’est le Paris Saint-Germain qui a pu profiter de cette situation ! En effet, le club parisien a sauté sur l’occasion pour lui faire parapher un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Et si certains pourraient penser que celui qu’on surnomme La Pulga est venu se tourner les pouces au PSG, cela semble clairement être tout l’inverse.

Lionel Messi a des objectifs XXL avec le PSG !