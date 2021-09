Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Benzema, Pérez n’a voulu prendre aucun risque avec ce cadre !

Publié le 6 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, Federico Valverde a suivi la voie tracée par Karim Benzema. Le milieu uruguayen serait un élément clé de la politique sportive du Real Madrid.

Au cours du dernier mercato estival, le Real Madrid est parvenu à boucler plusieurs opérations importantes en interne. Certes, le club merengue n’a recruté que David Alaba et Eduardo Camavinga. Cependant, au niveau des prolongations de contrat, les dirigeants madrilènes se sont montrés très inspirés en prolongeant Thibaut Courtois, Karim Benzema et Federico Valverde entre autres. Et en ce qui concerne l’Uruguayen, le président Florentino Pérez n’a pas voulu prendre de risque.

Valverde est intouchable au Real Madrid