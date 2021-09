Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star qui lance un nouvel appel du pied à Mbappé !

Publié le 6 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Bien décidé à voir débarquer Kylian Mbappé au Real Madrid, Karim Benzema a lancé un nouvel appel du pied à l'attaquant du PSG.

Après le feuilleton Mbappé qui a animé les derniers jours du mercato, Karim Benzema avait affiché sa déception au micro de RTL : « Bien sûr que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club. De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de pression, les gens sont à fond sur le foot, c’est un monde différent ». Et l'attaquant du Real Madrid en a rajouté une couche.

Benzema en rajoute une couche