Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Buffon monte au créneau pour Donnarumma !

Publié le 6 septembre 2021 à 11h45 par D.M.

Ancien gardien du PSG, Gianluigi Buffon s'est exprimé sur le départ de Gianluigi Donnarumma à Paris.

Malgré la présence de Keylor Navas dans les buts, le PSG a décidé de recruter un gardien de classe mondiale lors du dernier mercato estival : Gianluigi Donnarumma. Elu meilleur joueur du dernier championnat d’Europe, le portier italien n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 1, mais est ravi de rejoindre une équipe aussi prestigieuse que le PSG. « Jouer avec Neymar et Messi ? C'est un grand honneur de faire partie d'une grande équipe, je suis très heureux là-bas. Maintenant je me concentre sur le prochain match de l'équipe nationale, puis je retournerai à Paris et j'essaierai de gagner le plus possible avec la grande équipe que nous sommes » a-t-il confié ce dimanche.

« Il a choisi d'y aller et personne ne peut s’en prendre à lui »