Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola sort du silence sur son départ du Real Madrid !

Publié le 13 août 2020 à 0h45 par A.M.

De retour au PSG après un prêt d'un an au Real Madrid, Alphonse Areola a adressé un message fort sur son départ du club merengue.

L'été dernier, Leonardo, de retour au poste de directeur sportif du PSG, a décidé de totalement revoir le poste de gardien de but. C'est ainsi que Keylor Navas a été recruté pour 15M€ en provenance du Real Madrid, Alphonse Areola faisant le chemin inverse. Le Champion du monde a effectivement été prêté sans option d'achat au club merengue. Mais après une saison passée dans le rôle de doublure de Thibaut Courtois, Alphonse Areola n'a finalement pas été retenu par le Real Madrid et fera son retour au PSG à l'issue de la saison. Le Titi parisien est d'ailleurs sorti du silence.

«C'est une grande fierté pour moi de faire désormais partie de la famille Real Madrid»