Mercato - PSG : Après les grandes annonces de l’Inter, que doit faire Campos avec Skriniar ?

Publié le 19 octobre 2022 à 08h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Suivi par le PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar est toujours à l’Inter Milan. Le club italien est prêt à tout pour le prolonger comme l’a rappelé Giuseppe Marotta, administrateur délégué des Nerazzurri. Le président intériste serait même enclin à prendre le risque de le perdre gratuitement l’été prochain.

Ce n’est pas une surprise, le PSG cherchait un défenseur central l’été dernier. Afin d’étoffer l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos a longtemps planché sur le dossier Milan Skriniar. « Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone. On a joué avec trois défenseurs centraux, cela nous met en difficulté. On n'a pas parler qu'avec Skriniar, il y avait d'autres joueurs, donc je ne vais pas parler de tous les noms », déplorait le conseiller sportif du PSG après le mercato.

L’Inter Milan pousse pour une prolongation

Cependant, le PSG comptait revenir à la charge cet hiver. Comme l’avait expliqué RMC Sport , le club de la capitale était prêt à faire une nouvelle offre largement revue à la baisse. Mais du côté de l’Inter Milan, il n’y a qu’une seule volonté : prolonger le contrat de Milan Skriniar. « Nous allons bientôt discuter d'une prolongation avec (Milan) Skriniar, le club espère trouver un accord. Je suis sûr que c'est un professionnel sérieux qui aime l'Inter. J'espère que les négociations se passeront bien, avec un dénouement positif », a lancé Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué du club intériste.

Un départ gratuit l’été prochain ?