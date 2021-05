Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après City, Leonardo prend une décision fracassante pour Icardi

Publié le 6 mai 2021 à 22h10 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble avoir les idées claires au sujet de l’avenir de Mauro Icardi.

Très performant lors de ses débuts, Mauro Icardi est peu à peu rentré dans le rang au Paris Saint-Germain. Face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions (2-0), il a peut-être livré une des pires prestations sous le maillot du PSG et désormais un départ et de plus en plus évoqué. Il faut dire que ces derniers mois déjà un tel scénario était évoqué, avec Leonardo qui aurait notamment discuté d’un échange avec Paulo Dybala de la Juventus.

Leonardo veut vendre Icardi