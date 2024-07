Mercato - PSG : Accord à 70M€, Paris tient sa deuxième recrue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le PSG n’a bouclé qu’un seul transfert à l’occasion de ce mercato estival. Matvey Safonov est ainsi l’unique recrue pour le moment, mais le Russe ne devrait pas le rester très longtemps. A la recherche d’un milieu de terrain, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Joao Neves. Voilà que le PSG toucherait au but pour le crack de Benfica, avec à la clé une belle opération financière.

A 19 ans, Joao Neves est le nouveau joyau du football portugais. Un talent déjà repéré par les plus grands clubs européens et notamment le PSG. A la recherche d’un milieu de terrain cet été, le club de la capitale a coché le nom du joueur du Benfica. Encore fallait-il trouver un accord avec les Lisboètes pour espérer un transfert, eux qui s’en remettaient initialement à la clause libératoire de Joao Neves, fixée à 120M€.

Un transfert à 70M€ ?

En coulisses, ça a négocié entre le PSG et Benfica pour tenter de faire baisser l’addition. Et à en croire les informations de la presse portugaise ce mercredi soir, le club de la capitale serait en passe de réaliser un très gros coup. En effet, selon Record, Neves serait plus proche que jamais de signer au PSG, qui pourrait lâcher 70M€ pour le crack de Benfica.

Renato Sanches fait le chemin inverse ?

O Jogo a ensuite confirmé la tendance : le transfert de Joao Neves au PSG serait imminent. Le média portugais a ensuite apporté une autre information importante dans ce dossier. En effet, il a été révélé que Renato Sanches pourrait faire partie de l’équation. Indésirable à Paris, le Portugais pourrait alors retourner à Benfica.