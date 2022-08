Foot - Mercato - PSG

Mercato : A Barcelone, on ne lâche rien pour le retour de Messi

Publié le 7 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Un an après son arrivée au PSG, la rumeur d'un retour de Léo Messi au Barça refait surface. La presse espagnole commence à s'enflammer et la rumeur prend de plus en plus d'ampleur. Tout cela après sa magnifique prestation face à Clermont lors de la victoire écrasante du PSG (5-0) sur les Auvergnats.

Et si Lionel Messi retournait au FC Barcelone ? C'est en effet ce qu'annonce un journaliste spécialiste du club catalan. Une rumeur complétement folle qui ne date pas d'hier car depuis son départ du Barça, les médias l'annoncent de retour en Catalogne. Ce n'est pas sans rappeler le feuilleton Neymar qui avait fait couler beaucoup d'encre.

Messi retournera à Barcelone

C'est la bombe lâchée par le journaliste Gerard Romero : il l'affirme, son sentiment est que Léo Messi retournera au Barça. Pas cet été bien sûr, mais certainement à l'issue de son contrat avec le PSG en juin prochain. A noter toutefois que du côté de Paris on aurait l'intention de lui offrir un nouveau contrat, afin de le garder au moins une saison supplémentaire.

Des débuts éblouissants en Ligue 1