Mercato : Opération séduction, les méthodes de l'OM dévoilées

Le dernier jour du mercato hivernal aura donc été mouvementé à l'OM. En effet, le club phocéen a terminé son recrutement avec l'arrivée d'Ismaël Bennacer. Proche de Marseille l'été dernier, l'Algérien a enfin posé ses valises sur la Canebière, prêté par le Milan AC. Les coulisses de l'arrivée de Bennacer à l'OM ont d'ailleurs été dévoilées.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, dans les dernières heures du mercato hivernal, l'OM a relancé le dossier Ismaël Bennacer. Si ça n'avait pas abouti avec l'Algérien du Milan AC l'été dernier, ça s'est passé différement cette fois. En effet, un accord a pu être trouvé entre les deux clubs et voilà que Bennacer a donc été prêté avec option d'achat à l'OM. A 27 ans, le milieu de terrain va désormais évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« C'est un travail de fond »

En plus de convaincre le Milan AC, l'OM a également réussi à séduire Ismaël Bennacer. Comment le club phocéen est-il arrivé à ses fins ? Invité de RMC sur Twitch, Florent Germain, journaliste, a expliqué à propos de l'arrivée de l'Algérien à Marseille : « Ils sont en contact permanent. Il ne faut pas croire qu'ils se sont réveillés mi-janvier en se disant qu'il faudrait rappeler Bennacer. C'est un travail de fond, ils fonctionnent comme ça Benatia et Longoria. Les petits messages, "je suis content que tu sois revenu de blessure"... Ce contact n'est jamais rompu et Roberto De Zerbi aime ce joueur, il est fan de Bennacer. Le contact n'a jamais rompu, ça s'est accéléré. Je fais confiance à Benatia et Longoria pour avoir sorti 2-3 pistes pour faire diversion quand il le faut ».

« Donner plus d’alternatives au coach »

Invité de L'After Foot ce lundi, Pablo Longoria a lui expliqué concernant le recrutement d'Ismaël Bennacer : « Pourquoi le recruter ? Il joue dans un milieu de terrain où Rabiot joue un cran en dessous. Ça arrive dans un moment où Kondogbia est considéré comme un défenseur, c’est pour donner plus d’alternatives au coach, on doit avoir beaucoup plus de profils. Et on considère qu’un numéro 6 créateur pouvait correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi ».