Mercato - OM : Voilà comment le projet McCourt a trouvé son buteur !

Publié le 8 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé comme le buteur tant attendu pour le projet McCourt. L’international polonais est revenu sur les coulisses de son arrivée au club.

Même s’il trouve un peu moins grâce cette saison aux yeux de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik reste le buteur le plus efficace de l’OM depuis son arrivée en provenance de Naples en janvier 2021. Attiré sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat, Milik était arrivé à une époque ou le projet McCourt cherchait son fameux grand attaquant, et il s’est confié dans les colonnes de Onze Mondial sur les circonstances de sa signature à l'OM.

« Longoria m’a impressionné »