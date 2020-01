Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ironise sur le dossier Dimitri Payet !

Publié le 31 janvier 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet a été annoncé dans le viseur de West Ham, André Villas-Boas a évoqué ces spéculations en conférence de presse. Et l’entraîneur de l’OM a préféré en sourire…

Ces derniers jours, L’Equipe a révélé un vif intérêt de West Ham qui aurait envisagé de rapatrier Dimitri Payet. Le milieu offensif français, qui était passé pendant un an et demi par les Hammers avant de revenir à l’OM en janvier 2017 pour 30M€, était ciblé pour aider le club anglais à redresser la barre en Premier League. Toutefois, l’OM avait rapidement nié toute approche de West Ham pour Payet, et André Villas-Boas en a remis une couche à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

« Le mercato est fini pour nous »