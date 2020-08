Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du FC Barcelone prêt à chambouler les plans de Villas-Boas ?

Publié le 29 août 2020 à 14h45 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM pourrait bien tenter de s’offrir Boulaye Dia. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Malgré de grandes difficultés financières, l’OM est parvenu à se renforcer lors de ce mercato estival. Le club marseillais a enregistré l’arrivée de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. La formation phocéenne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et cherche encore à recruter un latéral gauche, mais aussi un attaquant capable d’épauler Dario Benedetto. Et l’OM pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1. A la recherche d’un joueur plutôt jeune, le club marseillais a ciblé Boulaye Dia (23 ans). Comme annoncé par le 10 Sport le 15 juin, l’OM envisage de vendre lors de ce mercato estival afin notamment de renflouer ses caisses et passer à l’action dans ce dossier.

Deco pousse Porto à recruter Boulaye Dia