Mercato - OM : Villas-Boas déjà à bout ? Zubizarreta répond !

Publié le 28 octobre 2020 à 19h15 par A.C.

Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a décrypté les récentes sorties d’André Villas-Boas.

On savait que ça n’allait pas être facile pour cet Olympique de Marseille en Ligue des Champions... mais pas à ce point-là. Après deux journées, l’OM n’a en effet pas engrangé le moindre point. La défaite de Manchester City l’a d’ailleurs montré et les critiques qui ont suivi semblent avoir agacé André Villas-Boas. Ce dernier a en effet eu deux sorties assez remarquées en marge de la rencontre de Ligue des Champions. Une première, depuis qu’il décidé de poursuivre à l’OM à la fin de la saison dernière.

« Est-ce que Villas-Boas regrette d’être resté à l’OM ? Non, pas du tout »