OM - Malaise : Les grands regrets de Thauvin sur le plan de jeu de Villas-Boas !

Publié le 28 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Pour affronter Manchester City ce mardi, André Villas-Boas avait adopté une stratégie défensive. Un plan de jeu qui n’a pas porté ses fruits puisque l’OM s’est incliné (0-3) et dans le jeu, le contenu proposé par les Phocéens a été très pauvre. Chose qu’a d’ailleurs regretté Florian Thauvin, pointant ainsi du doigt le choix de son entraîneur.

Ce mardi, un énorme obstacle se dressait sur la route de l’OM en Ligue des Champions : le Manchester City de Pep Guardiola. Clairement pas favori pour cette rencontre, le club phocéen voulait toutefois y croire. Et pour ce rendez-vous, André Villas-Boas avait d’ailleurs adopté une stratégie qu’il pensait être la bonne. Le Portugais s’est ainsi présenté au coup d’envoi avec une défense à 5 et un bloc très bas. « Le choix était lié à la stratégie du match, entrer dans le dos de l'adversaire, chercher la profondeur. En premier, on avait pensé à un 5-2-3, mais on est revenu à ce milieu à trois comme dans le losange. Pour les deux attaquants, on a choisi Thauvin qui est dans un bon moment et Nemanja pour sa vélocité », a expliqué Villas-Boas concernant sa composition d’équipe qui a fait énormément parler. Finalement, ce pari n’a pas fonctionné puisque l’OM s’est lourdement incliné (0-3). Face à cela, les critiques pleuvent sur le plan de jeu de l’entraîneur marseillais, qui n’a au final rien proposé durant cette rencontre. Et même au sein du vestiaire de l’OM, on regrette cette stratégie défensive.

« Quand vous passez tout le match à 30 mètres de votre but… »