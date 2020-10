Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès dézingue Villas-Boas après la déroute contre Manchester City !

Publié le 28 octobre 2020 à 14h15 par B.C.

Inexistant face à Manchester City (0-3) ce mardi, l'Olympique de Marseille a enchaîné une onzième défaite de suite en Ligue des champions. Alors qu'André Villas-Boas avait fait des choix forts au moment de composer son équipe, Pierre Ménès a égratigné l'entraîneur phocéen après la rencontre.

La série continue pour l'OM. Le club phocéen a enregistré sa onzième défaite de suite en Ligue des champions en s'inclinant lourdement à domicile contre Manchester City (0-3) ce mardi soir. Les Marseillais se rapprochent du triste record d'Anderlecht, avec 12 revers, et devront se reprendre contre le FC Porto pour éviter l'humiliation dans leur groupe. Outre le résultat sans appel, la prestation des hommes d'André Villas-Boas a de quoi inquiéter, les joueurs ayant été clairement surpassés par l'équipe de Pep Guardiola alors que l'entraîneur portugais avait fait des choix forts avant le coup d'envoi en se passant des services de Dimitri Payet et Dario Benedetto, sur le banc de touche. Sur son blog, Pierre Ménès s'en est d'ailleurs pris à lui, point du doigt son manque de réaction au cours de la rencontre.

« Je ne sais pas à quoi joue Villas-Boas »