Mercato - OM : Une recrue humiliée dans le vestiaire ?

Thomas Bourseau

Vitinha (23 ans) a débarqué à l’hiver 2023 à l’OM avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire du club marseillais. Un transfert historique qui n’apporte pas entière satisfaction aux dirigeants jusqu’ici. Au point où il est question d’un départ du Portugais qui aurait été moqué par ses propres coéquipiers.

Ce vendredi, L’Équipe fait un point sur le processus de l’OM dans le cadre du recrutement de Vitinha dans les derniers jours du mercato hivernal de 2023. Ne souhaitant pas conserver Bamba Dieng, Pablo Longoria a tenté de le vendre à l’été 2022 et également à l’hiver 2023. Quelques jours avant l’annonce de l’arrivée de Vitinha pour 32M€, Dieng signait à Lorient.

Vitinha au finish pour l’OM après un échec avec Moffi

Ancien directeur du football de l’OM, Javier Ribalta avait essuyé un échec sportif sur le mercato avec Luis Suarez, qui a débarqué de Grenade à l’été 2022 pour repartir en Espagne, à Almeria, six mois plus tard, au moment de l’arrivée de Vitinha. À l’hiver 2023, Pablo Longoria avait été tenu en échec par Terem Moffi et ses agents qui ont privilégié l’OGC Nice à l’OM. Résultat : Vitinha est arrivé sur le fil.

Tudor pas convaincu, Vitinha moqué par le vestiaire de l’OM ?

Néanmoins, l’entraîneur en poste à l’époque qu’était Igor Tudor, était particulièrement sceptique au sujet de l’évolution et du potentiel de Vitinha pour le haut niveau. D’ailleurs, le coach croate ne semble pas avoir été le seul à douter de Vitinha puisque d’après L’Équipe , toujours, certains joueurs du vestiaire de l’OM se gaussaient pendant les entraînements.

Rolando : «Il n’est pas passé par de grands centres de formation»