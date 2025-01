Mercato - OM : Une légende va revenir à Marseille ?

Arnaud De Kanel

Le Stade Rennais s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts en accueillant Brice Samba, actuellement dernier rempart du RC Lens. Une arrivée qui ne manque pas de soulever des questions sur l’avenir de Steve Mandanda. Le gardien expérimenté, légende de l’Olympique de Marseille et sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2025, pourrait-il tirer sa révérence plus tôt que prévu ? L’hypothèse n’est pas à écarter. Il pourrait donc devenir dirigeant de l’OM comme ce qui avait été convenu lors de son départ.

L’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc du Stade Rennais, début novembre, n’a sans doute pas été accueillie avec un grand enthousiasme par Steve Mandanda. Malgré les éloges répétés du technicien argentin à l’égard du portier français lors de ses interventions médiatiques, des bruits de couloir indiquent qu’il aurait rapidement demandé à sa direction de prospecter pour un nouveau gardien dès le mercato hivernal.

Plombé par Samba, Mandanda va prendre sa retraite ?

Un vent de changement souffle sur le Stade Rennais. Selon les informations recueillies par L’Équipe, un accord de principe aurait été trouvé entre Rennes et le RC Lens pour le transfert de Brice Samba. Le portier de 30 ans s’apprêterait à parapher un contrat de quatre ans et demi, liant son avenir au club breton jusqu’en juin 2029. Alors que le contrat actuel de Mandanda arrive à échéance en juin prochain, l’arrivée imminente de son ancien suppléant à l’OM entre 2013 et 2015 pose de sérieuses questions sur son avenir. D’après les mêmes sources, un duo Mandanda-Samba semble peu probable au sein de l’effectif rennais. Les prochains jours pourraient ainsi être déterminants pour le gardien de 39 ans.

Deux options majeures se dessinent pour l’ancien joueur de l'OM. Soit il choisit de résilier son contrat afin de rejoindre un autre club librement, soit il décide de raccrocher les gants, mettant fin à sa carrière. Pour rebondir plus tôt que prévu à l’OM ?

Mandanda dirigeant de l'OM ?

En effet, lors de son départ de l’OM, Steve Mandanda s’était vu promettre un poste dans l’organigramme une fois sa carrière terminée. Reste à voir si Pablo Longoria lui fera une place dans l’immédiat.