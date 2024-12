Transfert imminent, Sampaoli en rêvait à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an et demi après avoir quitté le RC Lens pour l’Arabie Saoudite, Seko Fofana serait proche de faire son grand retour en Ligue 1. En effet, l’international ivoirien pourrait s’engager prochainement avec Rennes, rejoignant ainsi l’effectif de Jorge Sampaoli. L’Argentin n’aurait pas mis longtemps à donner son feu vert pour Fofana… qu’il voulait déjà du côté de l’OM.

Du côté de Rennes, on préparerait un mercato hivernal XXL pour Jorge Sampaoli. Brice Samba serait ainsi en passe de quitter le RC Lens pour venir faire de l’ombre à Steve Mandanda. Et voilà qu’un ancien des Sang et Or pourrait aussi débarquer en Bretagne et pas n’importe qui : Seko Fofana. Aujourd’hui en Arabie saoudite, l’Ivoirien qui appartient à Al-Nassr est annoncé tout proche de Rennes.

Un intérêt qui remonte à l’OM

Jorge Sampaoli pourrait donc renforcer son milieu de terrain avec Seko Fofana. Ce qui ne serait pas pour déplaire à l’entraîneur de Rennes, lui qui voulait recruter l’Ivoirien depuis un moment maintenant. En effet, comme le rappelle Le Parisien, Sampaoli espérerait déjà s’offrir les services de Fofana quand il était à l’OM. Les deux devraient finalement collaborer ensemble à Rennes.

Samba avec Fofana à Rennes

En plus de Seko Fofana, Rennes serait donc également en passe de s’offrir Brice Samba. Aujourd’hui gardien du RC Lens, l’international français devrait poursuivre sa carrière en Bretagne. Rien n’est encore officiel, mais un accord aurait d’ores et déjà été trouvé. Le transfert de Samba pourrait alors être supérieur à 14M€.