Mercato - OM : Une figure du PSG va plomber De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne devrait pas recruter Manuel Locatelli cet été, malgré la proximité entre le milieu de terrain italien et Roberto de Zerbi. Le joueur aurait reçu des garanties sur son temps de jeu de la bouche de Thiago Motta, nouveau coach de la Vieille Dame. L'ancien membre du PSG l'apprécie grandement et devrait compter sur lui la saison prochaine.

L’OM peut dire merci à Roberto de Zerbi. Si le club marseillais est parvenu à boucler de jolis coups sur le marché des transferts, il le doit beaucoup à son entraîneur. L’ancien coach de Sassuolo et de Brighton s’est personnellement impliqué dans les négociations et sa simple présence sur le banc de l’OM a convaincu de nombreux renforts comme Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Mason Greenwood. Justement, De Zerbi souhaiterait rapatrier l’un de ses anciens joueurs pour renforcer le milieu de terrain, un certain Manuel Locatelli.

Coup de tonnerre, un joueur de l'OM fait capoter son transfert ! https://t.co/26sh0koLZe pic.twitter.com/DIUwF5SO1U — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Les deux hommes destinés à se retrouver ?

Depuis de nombreuses années, les deux hommes s'apprécient. Manuel Locatelli est extrêmement reconnaissant envers Roberto de Zerbi. « Je me sens proche de De Zerbi car il a changé ma vie. Nous parlons souvent, mais je veux rester ici pour le moment et Roberto le sait. Nous nous reverrons dans le futur. Nous l’espérons tous les deux. » avait confié le milieu de terrain de la Juventus.

Ce ne sera pas pour tout de suite....

Mais selon les informations de Foot Mercato, il faudra encore attendre avant de les voir côte à côte. Malgré des discussions avec l’entourage de De Zerbi, la tendance reste à un statu-quo pour Locatelli. Sauf retournement de situation, le joueur italien devrait poursuivre sa carrière à la Juventus. Le milieu de terrain aurait été rassuré par le discours de Thiago Motta, qui lui a apporté des garanties sur son temps de jeu et qui lui a confirmé qu’un transfert n’était pas à l’ordre du jour, surtout après le départ d’Adrien Rabiot. A en croire le média, un départ ne se fera qu’en cas d’urgence. De Zerbi est fixé dans ce dossier Locatelli.