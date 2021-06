Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme condition fixée dans le dossier Jeremie Boga ?

Publié le 18 juin 2021 à 7h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM et l'OL souhaitent s'offrir les services de Jeremie Boga. Alors qu'il serait également sur les rangs de l'attaquant de Sassuolo, l'Atalanta aurait l'obligation de vendre Josip Ilicic avant de pouvoir passer à l'action.

Auteur d'une très bonne saison avec Sassuolo, Jeremie Boga a alerté l'OM et l'OL. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux clubs français espèrent recruter l'attaquant de Sassuolo lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, selon nos informations du 7 juin, les Gones sont déjà sur les starting-blocks, prêts à formuler une offre dans les prochains jours, voire les prochaines heures pour Jeremie Boga.

L'Atalanta hors jeu pour Boga sans la vente d'Ilicic ?