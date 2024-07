Mercato - OM : Une belle affaire à 50M€ proposée à De Zerbi !

La rédaction

Le mercato de l’OM promet d’être agité. Après avoir déjà enregistré deux arrivées, les Phocéens vont continuer sur leur lancée. Pour offrir l’effectif le plus compétitif possible à Roberto De Zerbi, les dirigeants tenteront de sonder le maximum de cibles. Du côté des observateurs olympiens, on propose également plusieurs noms. C’est notamment le cas de Wesley, latéral droit de Flamengo.

Après une saison plus que difficile en Ligue 1, conclue à une triste 8ème place, l’OM semble vouloir se reconstruire. Alors qu’Ismaël Koné et Lilian Brassier ont déjà rejoint le sud de la France, d’autres noms devraient faire de même durant les prochaines semaines. Certains observateurs et supporters des Phocéens souhaitent également voir leur club de cœur s’intéresser à plusieurs pistes. Pour Dominique Baillif, journaliste sollicité par footballclubdemarseille, c’est sur le profil du jeune Wesley que les dirigeants marseillais devraient s’attarder.

« C’est un petit gabarit, très énergique, beaucoup de courses vers l’avant. »

Dominique Baillif semble conquis par Wesley, arrière droit qui évolue du côté de Flamengo. Le jeune Brésilien de 20 ans pourrait apporter de la puissance offensive à l’OM : « C’est un joueur qui, cette saison, a gagné sa place de titulaire. Même s’il avait déjà fait quelques matchs la saison dernière du côté de Flamengo. C’est un petit gabarit, très énergique, beaucoup de courses vers l’avant. Il a une capacité à répéter les efforts et à arpenter tout le couloir. À voir si l’on reste dans un système à 4 défenseurs, ou alors si l’on doit jouer en piston, il peut faire le boulot. Il a vraiment montré de bonnes choses, il a déjà été pas mal sollicité et scouté aussi. »

« Il avait une clause à 50 millions d’euros »

Dans la suite de son analyse, Dominique Baillif explique que Brighton s’était intéressé au profil de Wesley du temps où Roberto De Zerbi était encore l'entraîneur. Malgré une clause fixée à 50M€, c’est à un tarif bien inférieur que le Brésilien pourrait être disponible : « Ce qui peut être intéressant pour Marseille c’est qu’il y a Brighton qui s’est intéressé à lui il y a quelques semaines. Je ne sais pas si la cellule de recrutement en avait parlé à De Zerbi mais ils avaient fait une première offre de 4 millions d’euros et Flamengo avait refusé, car il venait de prolonger son contrat. Il avait une clause à 50 millions d’euros mais bien évidemment personne ne la fera sauter. Récemment par contre Bournemouth a fait une offre de 12 millions d’euros, également rejetée par Flamengo qui veut en tirer 15 millions. C’est donc un joueur que peut-être De Zerbi connaît, puisque Brighton s’était intéressé à lui. Il a un fort potentiel donc là aussi en termes d’avenir ça peut être intéressant pour Marseille si, déjà, il arrive à signer et surtout à confirmer les promesses attendues. »