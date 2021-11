Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille colossale attend Longoria dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 28 novembre 2021 à 0h15 par D.M.

L'OM serait tombé sous le charme de Kerem Aktürkoglu. Mais le club marseillais n'est pas seul dans ce dossier et va devoir affronter une forte concurrence.

L’OM a été éliminé de la Ligue Europa par Galatasaray jeudi dernier (4-2), mais a peut-être profité de cette rencontre pour dénicher la prochaine recrue marseillaise. Selon les informations de Sabah Spor , les dirigeants phocéens auraient été impressionnés par la partie réalisée par Kerem Aktürkoglu, jeune ailier gauche de 23 ans. Déjà annoncé dans le viseur de l’OM lors du dernier mercato estival, le joueur de Galatasaray pourrait recevoir à la fin de la saison une offre de Pablo Longoria, mais aussi d’autres dirigeants européens.

La concurrence est présente dans ce dossier