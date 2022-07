Foot - Mercato - OM

Un transfert à 0€ pour Memphis Depay ?

Publié le 24 juillet à 16h15 par Thibault Morlain

Les jours de Memphis Depay au FC Barcelone pourraient bien être comptés. Compte tenu des solutions de Xavi en attaque, le Néerlandais n’aurait plus de place et serait invité à se trouver un nouveau club cet été. Toutefois, il semblerait que le Barça et Depay ne soient pas d’accord concernant les modalités de son départ. Explications.

Ansu Fati, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha… Au FC Barcelone, Xavi a ce qu’il faut pour son attaque. Et cette terrible concurrence devrait être fatale à Memphis Depay. En effet, selon les informations de AS , le Néerlandais aurait reçu comme conseil de la part de son entraîneur de se trouver un nouveau club cet été étant donné qu’il jouera peu au Barça.

Barcelone réclame 20M€

L’OM, la Premier League… La question est donc de savoir où jouera Memphis Depay. Il faudra également répondre aux attentes du FC Barcelone. Et comme révélé par AS , elles seraient de l’ordre de 20M€. Qui s’alignera sur un tel montant pour Depay ?

Memphis Depay doit quitter le FC Barcelone. Xavi a été clair et le club écoutera les offres d'environ 20M€ pour lui. @fansjavimiguel 🇳🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 24, 2022

Depay veut être libre