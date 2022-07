Foot - Mercato - OM

Barcelone donne le feu vert à Pablo Longoria pour Memphis Depay

Publié le 21 juillet à 23h30 par Thomas Bourseau

Malgré l’arrivée de Luis Suarez, Pablo Longoria semblerait toujours être prêt à renforcer le secteur offensif de l’effectif entraîné par Igor Tudor. Et pour ce faire, le président de l’OM songerait toujours à Memphis Depay qui pourrait être la prochaine recrue offensive estivale de Marseille, si un dégraissage du groupe professionnel avait lieu en amont. Du côté du FC Barcelone, on ouvrirait la porte à un transfert de l’ancien capitaine de l’OL.

Et si les arrivées successives de Raphinha et de Robert Lewandowski avaient sonnées le glas des aventures catalanes de Memphis Depay ? Recruté à l’été 2021 par Ronald Koeman, qui a été remplacé par Xavi Hernandez en début novembre dernier, Depay ne dispose plus d’un statut de titulaire indiscutable dans la nouvelle ère du FC Barcelone. Le président Joan Laporta avait déjà attiré Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang en janvier dernier.

Un embouteillage en attaque

À présent, Xavi Hernandez peut compter sur Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et donc Raphinha en tant qu’attaquants, sans oublier Martin Braithwaite et Memphis Depay qui sembleraient être les deux sacrifiés.

Une entrevue au sommet entre Xavi et le Barça… pour le départ de Depay !

Selon El Pais , le transfert de Robert Lewandowski devrait en effet avoir des répercussions sur l’avenir de Memphis Depay au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Néerlandais devrait être amené à aller voir ailleurs et le comité de direction du Barça aurait pour projet de lui faire rapidement savoir. Même son de cloche pour SPORT . Ce jeudi soir, le quotidien catalan a confié que Xavi Hernandez se serait entretenu avec une partie des décideurs du FC Barcelone aux États-Unis, endroit où le club blaugrana effectue sa pré-saison. L’administration blaugrana présidée par Joan Laporta aurait fait savoir à Xavi que Memphis Depay et Frenkie De Jong devraient être vendus afin de pouvoir finaliser le remodelage de l’effectif culé et surtout, de renflouer les caisses du FC Barcelone avec potentiellement une rentrée d’argent de 100M€ au minimum.

Memphis Depay réticent à l’idée de quitter le Barça…

Bien qu’ils soient tous deux réticents à un transfert du FC Barcelone, Frenkie de Jong et Memphis Depay devraient incessamment sous peu s’entretenir avec Xavi Hernandez. Au cours de l’entrevue en question, l’entraîneur du FC Barcelone devrait faire savoir aux deux internationaux néerlandais qu’il serait plus bénéfique pour leurs carrières, pour une question de temps de jeu notamment, qu’ils aillent se relancer ailleurs. À l’OM pour Memphis Depay ?

🚨NOTICIA SPORT🚨 💥Cumbre en EEUU por el futuro de Memphis y De Jong en el Barça 👉El área deportiva habló con Xavi sobre la conveniencia de las dos salidas de los holandeses ✍️L.Miguelsanz https://t.co/IIVGJ98XqW — Diario SPORT (@sport) July 21, 2022

…mais garde un oeil sur l’OM